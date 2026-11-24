Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започна засилени проверки на рибата и рибните продукти преди Никулден. Контролните действия ще продължат от 23 ноември до 6 декември включително и се извършват съвместно с представители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА).

Проверките обхващат обекти за добив и производство на риба, складове за търговия на едро, магазини, пазари, борси и заведения за обществено хранене. Инспекторите ще следят и за нерегламентирана търговия с риба и рибни продукти. Сред основните изисквания са наличието на документи за произход и безопасност, спазването на сроковете и условията за съхранение, както и правилното етикетиране и предоставянето на информация на потребителите.

На 5 и 6 декември ще има дежурни екипи, които ще извършват официален контрол и ще реагират на подадени сигнали и жалби. От БАБХ призовават потребителите да купуват риба само от регистрирани търговски обекти.

От агенцията напомнят и за няколко основни признака, по които може да се разпознае прясната риба. Люспите ѝ трябва да са блестящи и плътно прилепнали към тялото, хрилете – с розово-червен цвят, а очите – бистри. По повърхността може да има тънък слой слуз. При натиск върху тялото вдлъбнатината трябва бързо да изчезне.