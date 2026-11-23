Двама 29-годишни мъже са задържани при специализирана полицейска операция, проведена от служители на сектор „Измами“ при Главна дирекция „Национална полиция“ и областните дирекции на МВР в Стара Загора и Благоевград. Двамата са заподозрени в извършването на измами чрез фиктивни обяви в интернет.

Мъжете са от Благоевград и с. Покровник. Те са известни на органите на реда с предишни системни прояви от подобен характер и са осъждани.

По данни на разследването двамата публикували в интернет фиктивни обяви за продажба на леки и товарни автомобили. След договаряне с потенциалните купувачи изисквали авансово плащане по банков път, а след получаване на парите прекратявали комуникацията с потърпевшите.

В рамките на полицейската операция са извършени претърсвания и изземвания на три адреса и в два автомобила, както и лични обиски на двамата мъже. Иззети са мобилни телефони, SIM карти, банкови карти и други вещи, имащи отношение към разследваната престъпна дейност.

По случая е образувано досъдебно производство. Въз основа на събраните доказателства и по указания на наблюдаващия прокурор от Районна прокуратура – Стара Загора, на единия от задържаните е повдигнато обвинение за престъпление по чл. 210, ал. 1, т. 4, във връзка с чл. 209, ал. 1 от НК. С постановление на прокурор задържането му е удължено до 72 часа с цел внасяне на искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение – „Задържане под стража“. Работата по случая продължава.