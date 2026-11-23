Започва инициатива за възстановяване на опожарените горски територии в Пирин. Целта е да бъдат възстановени засегнатите от пожари площи и да се даде нов живот на унищожените горски екосистеми.

В инициативата се включва Югозападното държавно предприятие, което отправя призив към организации, граждани и доброволци да станат част от усилията за възстановяване на природата.

Предвижда се залесяване на засегнати терени с подходящи дървесни видове, съобразени с особеностите на района и природните условия. Дейностите са важна стъпка към опазването на биоразнообразието и възстановяването на екологичното равновесие в планината.

Пожарите през последните години нанесоха сериозни щети на горските масиви в Югозападна България. Възстановяването им е дългосрочен процес, който изисква постоянни грижи, професионална подготовка и активното участие на обществото.

От Югозападното държавно предприятие призовават всички, които имат желание да помогнат, да се включат в предстоящите залесителни дейности.

Инициативата е още една възможност хората да обединят усилията си в името на опазването на Пирин и съхраняването на природното богатство за бъдещите поколения.