Благоевград официално дава начало на коледните празници днес, 21 ноември, с тържествено запалване на светлините на голямата елха и празничната украса. Събитието ще се проведе на площад „Георги Измирлиев“ в Деня на християнското семейство.

Празничната програма започва в 17:30 часа с откриването на Коледното градче. В 17:45 часа коледните джуджета ще поведат шествие от площад „България“ към централния площад, а от 18:00 часа децата на Благоевград ще представят спектакъла „Коледа, ела!“.

Кулминацията ще бъде около 18:40 часа с посрещането на Дядо Коледа и запалването на коледните светлини.

Празничната вечер ще продължи от 19:00 часа в зала „Пейо Яворов“ с коледен концерт на Михаела Филева, оркестъра и солистите на Камерна опера – Благоевград.

Коледното градче ще посреща жители и гости на града до 6 януари 2027 г.