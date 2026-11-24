

Международният опит показва, че лесният достъп на мечките до храна е основната причина за конфликти

Сигналите за мечки в близост до населени места в България зачестяват. Проблемът е особено видим в райони като Западните Родопи и Средна Стара планина, както и в областите Смолян, Габрово и Ловеч, където мечки се приближават до населените места в търсене на леснодостъпна храна.

Затова според WWF са необходими спешни мерки за ограничаване на достъпа на мечките до хранителни отпадъци в населените места и планинските райони в близост до техните местообитания. Мечките имат изключително силно обоняние и могат да надушат храна от разстояние до 5 километра (в зависимост от условията). Лесно достъпни контейнери, незаконни сметища и оставени хранителни отпадъци, необрани плодни дървета и храсти лесно могат да ги привлекат към места, обитавани или посещавани от хора.

Когато мечка открие храна в контейнер или на друго място, посещавано от хора, тя бързо се научава да свързва населените места, пътеките и хижите с лесен източник на храна. Постепенно животното може да загуби естествената си предпазливост към хората, което увеличава риска от близки срещи и по-сериозни конфликти. В крайни случаи такива мечки могат да бъдат определени като „проблемни“ и да се стигне до тяхното преместване или отстраняване. Затова мечките никога не трябва да имат достъп до човешка храна, включително хранителни остатъци, отпадъци, опаковки и други предмети с хранителна миризма.

Контейнери, които мечките не могат да отварят

Една от ефективните мерки е поставянето на контейнери за отпадъци със специални заключващи механизми, които мечките не могат да отварят. Подобни решения се използват успешно в САЩ и в редица европейски страни като Словакия, където са разработени насоки за най-подходящите модели според местните условия.

Могат да бъдат обезопасени както обичайните 1100-литрови контейнери, така и по-малките 120-литрови съдове, без това да пречи на разделното събиране на отпадъци. На места, където отделните контейнери не са подходящо решение, могат да се използват обезопасени станции или електрически огради.

Важно е обаче контейнерите да се заключват с механизма след всяко използване, а отпадъците да се извозват редовно, така че да не се превръщат в постоянен източник на храна за дивите животни.

Сериозният туристически поток в планините допълнително засилва проблема. Само през Природен парк „Витоша“ например преминават близо 3 милиона посетители годишно, което неизбежно повишава риска от оставяне на хранителни отпадъци, привличащи мечки и други диви животни. Това налага по-широко прилагане на принципа „Вземи отпадъка си със себе си“ и по-добра информираност на посетителите относно безопасното и отговорно поведение в дивата природа.

WWF препоръчва в районите, обитавани от мечки, обикновените кошчета за отпадъци да бъдат премахнати от туристическите маршрути, а посетителите да бъдат насърчавани да изнасят отпадъците си от планината. На местата, където наличието на контейнери е необходимо, като хижи, заслони, къмпинги и начални точки на туристически маршрути, те следва да бъдат сертифицирани като устойчиви на достъп от мечки, надеждно закрепени и редовно обслужвани, така че да не позволяват на животните да достигат до отпадъците.

Необходими са общи правила и координирани действия

За да има траен ефект, отделните местни инициативи не са достатъчни. Необходими са ясни правила за управление и обезопасяване на отпадъците в районите с присъствие на мечки, както и координирани действия между институциите, общините, сметосъбиращите компании и гражданите.

Един от съществените проблеми остава липсата на нормативна уредба за защита на сметищните площи от достъп на диви животни. Технически решения съществуват, но е необходимо те да бъдат адаптирани към използваните у нас системи за сметосъбиране и да се превърнат от отделни добри примери в устойчива практика.

WWF призовава мерките да започнат приоритетно в районите, където мечки най-често се приближават до населени места, включително Западните Родопи, Средна Стара планина и областите Смолян, Габрово и Ловеч.