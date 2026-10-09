Тежка катастрофа в Кресненското дефиле, петима души са пострадали

Тежка катастрофа между два леки автомобила затвори временно път I-1 Симитли – Кресна в района на Кресненското дефиле. По първоначална информация при произшествието са пострадали петима души.

Заради тежестта на инцидента на място е пристигнал и медицински хеликоптер. Една от пострадалите жени е била прехвърлена от линейка на борда на въздушната линейка, която е излетяла, за да я транспортира за болнично лечение.

Заради пътнотранспортното произшествие движението по път I-1 в участъка Симитли – Кресна е временно ограничено.

Въведен е обходен маршрут: пътен възел „Симитли“ – път II-19 Симитли – Гоце Делчев – път III-198 Гоце Делчев – проход „Попови ливади“ – Марино поле и обратно.

Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и да спазват указанията на органите на реда.

Очаква се допълнителна информация за състоянието на пострадалите и обстоятелствата около катастрофата.