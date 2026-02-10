НачалоАктуално
АктуалноРегионаПерник

Продължава обрушването на откоси в 3-километров участък от АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
0
89

    Тази седмица ще продължи обрушването на откоси в участъка между 16-и и 19-и км на АМ „Струма“ в област Перник. До 17 февруари дейностите ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента. Автомобилите ще преминават във вътрешната активна и изпреварващата ленти. Припомняме, че работите в 3-километровата отсечка стартираха на 2 февруари.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

предишна статия
„Огнен кръст“ съпътства и тази година освещаването на меда в благоевградския храм „Въведение Богородично“
Следваща статия
Осезаемо затопляне и валежи от дъжд до края на седмицата

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: