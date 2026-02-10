„Огнен кръст“ съпътства и тази година освещаването на меда в благоевградския храм „Въведение Богородично“. Всяка година в деня, в който честваме паметта на свети Харалампий, приет от пчеларите за техен покровител, стотици благоевградчани идват в храма, за да отдадат своята почит към светеца и да оставят буркани с мед, които да бъдат осветени.

Характерното за ритуала в благоевградския храм е, че масите, върху които се поставят бурканите с мед, са подредени във формата на кръст по цялото протежение на централната част на църквата. При запалване на свещите, прикрепени към бурканите, отвисоко погледнато кръстът изглежда като огнен.

Това стана съвсем случайно, това така силно празнуване на този ден е отпреди 30 години и то е благодарение на хората, които в околността се занимават с пчеларство, разказа за БТА отец Петър Стефанов. Отделно и самата форма на църквата е така сложена, тя е трикорабна псевдобазилика, че по този начин най-удобно се поставят масите, върху които хората оставят своя пчелен продукт, посочи свещеникът към храма.

Свещеномъченик Харалампий е бил епископ в град Магнезия в Мала Азия. За великата личност, която е бил той заради вярата си, заради която е и пострадал, Бог го удостоява с тази велика чест да остане името му през вековете и ние да сме негови последователи и да честваме с голяма духовна радост този празник, посочи отец Петър. Той припомни, че свети Харалампий не се е страхувал от жестоките гонения на римския император Септимий Север, а въпреки мъченията, на които бил подложен, светецът останал твърд в своята вяра. Някъде около 202 година той е бил жестоко посечен, но макар да е загинал за вярата си, неговата памет остава в сърцата на християните, припомни още отец Петър. Свещеникът посочи, че по време на мъченията спрямо свети Харалампий, благочестиви хора му носели мед, с който Бог, по чуден начин, го изцерявал. Затова и православните християни го приели за покровител на хората, които отглеждат пчели, каза още отец Петър Стефанов.