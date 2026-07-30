Гайдите, фермерите и майсторите-занаятчии се срещат в Гела – от утре започва един от най-големите празници на Родопите

Над 20 часа музика, български занаятчии, фермерски производители от цялата страна и първият кооперативен млечен продукт, създаден от над 450 български овцевъди и козевъди, ще посрещнат хиляди гости на Илинденските поляни

От утре Илинденските поляни над село Гела отново ще се превърнат в мястото, където българските традиции оживяват. В продължение на три дни – от 31 юли до 2 август – 23-тото Национално гайдарско надсвирване и Родов събор ще съберат хиляди гости от цялата страна за един от най-очакваните празници на българския фолклор.

За официалното откриване са поканени и се очаква да присъстват президентът Илияна Йотова, министърът на културата, областният управител на Смолян, кметът на община Смолян, народни представители и представители на местната власт.

Освен богатата музикална програма с повече от 20 часа концерти, тази година Гела ще предложи гайдарското надсвирване, концерти на Ансамбъл „Родопа“, „101 Каба гайди“, трио „Фида“, Светла Дукатева, гайдарските формации „Орфей“ и „Караджата“, оркестър „Пампорово“, вечерни хора и изпълнения на едни от най-обичаните фолклорни изпълнители. Наред с музиката посетителите ще могат да разгледат и едно от най-богатите изложения на български производители и майстори-занаятчии.

По време на събора майстори на традиционни занаяти и фермери от различни краища на България ще представят своите изделия и продукти директно пред посетителите, без посредници и с възможност за лична среща с хората, които ги създават.

За първи път в Гела ще бъде представено и „Сиренето на фермерите“ – първият кооперативен млечен продукт, създаден от над 450 български овцевъди и козевъди. Произведено изцяло от 100% българско овче мляко, сиренето ще се предлага директно от производителите на фермерска цена, без търговски надценки. Посетителите ще могат не само да опитат качествен български продукт, но и да се срещнат с хората, които стоят зад него и го произвеждат.

Разбира се, няма да липсват и емблематичните родопски чевермета, пататникът, клинът, качамакът и десетки други традиционни специалитети, превърнали събора в едно от най-вкусните събития на българското лято. Организаторите очакват през трите дни Гела отново да събере хиляди почитатели на българската музика, традициите и родопското гостоприемство, превръщайки Илинденските поляни в мястото, където всяко лято оживява духът на Родопите.