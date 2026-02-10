81% от парите в лева в обращение са изтеглени в БНБ

Към 6 февруари 2026 г. процесът по изтегляне на левове върви гладно. Може би до края на месеца процесът ще приключи, обращението в еврови банкноти и монети е заредено много добре и вече няма проблеми в тази посока. В налично парично обращение остават 5,9 млрд. лева банкноти и монети. Това означава, че 81% от левовете в обращение са изтеглени.

Към 6 февруари в обращение са пуснати общо над 6,7 млрд. евро, осигуряващи нормалното функциониране и обслужване на икономиката.

Това съобщи председателят на Координационния съвет за еврото Владимир Иванов, предаде БГНЕС.

Иванов припомни, че до 30 юни 2026 г. обмяната на левове в евро се извършва безплатно от БНБ.

За периода 5 януари – 6 февруари само чрез Български пощи са обменени 182 млн. лева в общоевропейската валута.

По-възрастовото население да не се поддава на апетитното предложение за обмяна на левове по домовете. Нека не носят и големи суми пари в себе си, призова той.

В Български пощи е осигурено навсякъде полицейско присъствие в периодите на получаване на пенсиите, добави Иванов и се обърна към пенсионерите да спазват предварително обявените графици в пощенските клонове. |