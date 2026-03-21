Нормален трафик по границите

Трафикът през българските гранични контролно-пропускателни пунктове със съседните държави е спокоен и без затруднения, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР. Данните са актуални към 06:00 часа тази сутрин.

По границата с Румъния движението е нормално на всички пунктове. При Дунав мост край Русе трафикът е възстановен след извършен ремонт на настилката, като преминаването временно се осъществява поетапно в една лента.

Същевременно обстановката остава спокойна и по границата с Гърция. През пунктовете „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ се пропускат леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават и автобуси, както и тежкотоварни превозни средства.

Нормален е трафикът и по границата с Турция, както и на пунктовете със Северна Македония и Сърбия.