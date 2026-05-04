Благоевград ще отбележи 9 май

Благоевград ще отбележи Деня на Европа и Деня в памет на жертвите във Втората световна война с полагане на цветя.

Церемонията ще се проведе на 9 май (събота) от 12:00 часа на площад „Георги Измирлиев“ пред паметната плоча на загиналите във войните за обединението и независимостта на България.

Преди това, от 11:00 часа, на пл. „Македония“ ще бъде подреден информационен щанд по повод Деня на Европа.

Организатори на инициативата са НЧ „Никола Вапцаров – 1866“ и Европейски информационен център „Европа директно“.