Благоевград ще отбележи 9 май

Благоевград ще отбележи Деня на Европа и Деня в памет на жертвите във Втората световна война с полагане на цветя.
Церемонията ще се проведе на 9 май (събота) от 12:00 часа на площад „Георги Измирлиев“ пред паметната плоча на загиналите във войните за обединението и независимостта на България.
Преди това, от 11:00 часа, на пл. „Македония“ ще бъде подреден информационен щанд по повод Деня на Европа.
Организатори на инициативата са НЧ „Никола Вапцаров – 1866“ и Европейски информационен център „Европа директно“.
Денят на Европа символизира единството и мира на континента и се отбелязва на датата, на която френският външен министър Робер Шуман представя своята декларация за обединение на Европа. През 1985 г. лидерите на страните от Европейския съюз решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа на среща в Милано. В България датата е официално определена за отбелязване с Постановление № 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г.