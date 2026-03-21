Репатрираха автомобил със стикер за инвалид в Благоевград

Автомобил, паркиран на обозначено място за хора с увреждания в Благоевград, е бил репатриран въпреки наличието на валиден стикер и видимо спазени изисквания. Случаят повдига въпроси относно яснотата и приложението на правилата за този вид паркиране.

Инцидентът се разиграва в началото на март. Мартин Захариев пристига от Кюстендил, за да придружи полусляпата си майка на очен преглед. Той паркира автомобила си на обозначено място за хора с увреждания, като поставя издадената му по закон карта на видно място.

След близо три часа, при връщането си, установява, че автомобилът липсва.

„Помислих, че колата ми е открадната, тъй като не виждах никакво основание тя да не бъде на мястото си“, коментира Захариев пред БНТ.

След подаден сигнал на телефон 112 става ясно, че автомобилът е репатриран от общинското дружество. По информация на институциите причината е превишаване на максимално допустимия тричасов престой – ограничение, регламентирано в общинска наредба, но не обозначено на самото паркомясто.

„На табелата не е посочен никакъв срок за паркиране, което създава впечатление, че престоят не е ограничен“, допълва той.

Съгласно Закона за движението по пътищата, условията за паркиране следва да бъдат ясно обозначени чрез пътни знаци, маркировка или допълнителни указания. При липса на такава информация водачите обективно не могат да бъдат информирани за евентуално нарушение.

По думите на юриста Илина Динева, в подобни случаи възниква сериозен въпрос относно законосъобразността на наложените санкции: „Когато липсва ясно обозначение, адресатите на съответната наредба не могат да се считат за надлежно уведомени, което поставя под съмнение правното основание за санкциониране.“

От общинското дружество „Паркинги и гаражи“ посочват, че разпоредбата е в сила от 1 март и е публично достъпна – публикувана на интернет страницата на общината и на информационно табло в сградата на администрацията. По техни данни престоят е бил засечен от служител и регистриран в системата.

Случаят обаче отново поставя на преден план разминаването между нормативната уредба и нейното практическо прилагане. Според експерти ефективността на правото е пряко свързана с това доколко гражданите са своевременно и ясно информирани за въведените правила.

Междувременно, в подобни ситуации, засегнатите граждани са принудени да заплатят такса от 51 евро за освобождаване на автомобила от наказателния паркинг, както и допълнително по 1,50 евро за всеки час престой.