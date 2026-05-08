Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

Около 08:30 часа днес на тел.112 е получено съобщение, че в двор на хотел в гр. Банско мъж лежи в безпомощно състояние, а до тялото му има кръв. От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че мъжът е починал. Извършват се процесуално-следствени действия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая. Работата продължава под надзора на ОП-Благоевград.

През изминалото денонощие, от полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени двама водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол.

На 07.05.2026 г. около 08:25 часа в с. Гърмен, от органите на реда е спрян лек автомобил „Ауди“, управляван от 50-годишен мъж от гр. Гоце Делчев. При извършената проверка с техническо средство е установено, че водачът на автомобила шофира с наличие на 1,28 промила алкохол в издишания от него въздух.

Около 15:50 часа на същата дата на ул. „Места“ в гр. Якоруда полицейски служители на РУ-Разлог проверили лек автомобил „БМВ“. След направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, същата е отчела наличие на 1,80 промила алкохол в издишания въздух на 28-годишния водач от града.

Двамата мъже са задържани със заповед за задържане до 24 часа, а по случаите са образувани досъдебни производства.

В сутрешните часове на 07.05.2026 г. в РУ-Банско е постъпил сигнал от жител на града, че за времето от 15:00 часа на 06.05.2026 г. до 07:30 часа на 07.05.2026 г. е отнет лек автомобил „Шкода Фабия“, който бил паркиран на улица в гр. Банско отключен и с поставен ключ на контакта. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 07.05.2026 г. до 08:00 часа на 08.05.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 3 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 2 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети 2 пожара.

Извършени са 1 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.