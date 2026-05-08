Министър-председателят Румен Радев: Мерки, които да пречупят тенденцията за ръст на цените, ще бъдат сред първите приоритети на новото правителство

Мерки, които да пречупят тенденцията за ръст на цените, ще бъдат сред първите приоритети на новото правителство. Вече се подготвят законодателни промени, с които да бъде осветлен процесът по ценообразуване и да се противодейства на нелоялната конкуренция. Това стана ясно от изказването на министър-председателя Румен Радев пред журналисти след церемонията по предаване и приемане на властта в Министерския съвет. Таван за цените няма да се въвежда, но ще използваме всички инструменти в пазарната икономика, така че да осветлим цените, да доведем до по-къси търговски вериги, заяви Радев.

Премиерът акцентира върху необходимостта да се засили въздействието върху тези, които нарушават нормалната конкуренция. Ще предложим много по-завишени санкции и много по-всеобхватни механизми за контрол, посочи Радев. Министър-председателят акцентира също върху възможността за коопериране на българските производители, така че да имат по-бърз и по-лесен достъп до пазара. Изтъкна също необходимостта те да бъдат защитени от практиките на „извиване на ръце“, които ги принуждават да продават почти на себестойност. Радев подчерта и че това е пагубно за млекопроизводството и животновъдството и трябва да бъде направено всичко възможно, за да спре тази тенденция.

Министър-председателят Румен Радев посочи и редица други приоритети като бюджета, правосъдната реформа и Планa за възстановяване и устойчивост, по които по думите на Радев трябва да започне работа веднага и не трябва да се губи време с парламентарни крамоли, от които не произлиза нищо.

Министър-председателят припомни и че временните парламентарни комисии провеждат проучвания и анкети, но нямат разследващи функции. „Да, разбира се, можем да загубим два месеца парламентарно време, но тези два месеца, в които ще се води битка между лобитата на Прокопиев и на Пеевски – защото се предлагат такива комисии, това време ни e критично важно“, заяви Радев. Министър-председателят беше категоричен, че няма време за емоции и предстои много работа.

В отговор на журналистически въпрос премиерът Радев заяви, че предстои усилията на МВР да бъдат пренасочени от борбата за честни избори и срещу купения вот към борба срещу корупцията и закононарушения. Премиерът потвърди още, че ще бъде предложен и нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.