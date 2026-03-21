21 март – Международен ден на горите

На 21 март светът отбелязва Международния ден на горите, чиято цел е да привлече вниманието към ефективното управление и опазване на всички гори на планетата. Датата е подкрепена от ООН през 2012 г. и оттогава ежегодно насърчава инициативи за устойчиво използване на горските ресурси.

Темата за 2026 г. е „Горите и икономиките“, акцентирайки върху ключовата роля на горите за глобалната икономика. Те предоставят работни места, доходи, възобновяеми материали, зелена енергия и разнообразие от продукти, включително диворастящи храни, които подпомагат местните общности.

Освен пряката икономическа стойност, горите осигуряват и непреки ползи: поддържат селскостопанската продуктивност, здравето на водосборните басейни и засилват устойчивостта към климатичните промени.

