Фалшиви съобщения за глоби от КАТ крадат пари и лични данни

Разпространят се фалшиви SMS-и от името на КАТ, които подтикват потребителите да последват връзка за плащане на глоба за уж извършено от тях нарушение на Закона за движение по пътищата, предупреждават от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Съобщението се изпраща от номер +63 908 189 8252 от Филипините и гласи:

„MVR-KAT Ви информира за следното: Известие за нарушение на правилата за движение: Вашият автомобил е регистриран като нарушил правилата за движение от пътните сензори/мониторингово оборудване на Службата за движение по пътищата (MVR). На Вашия автомобил е издадена глоба с номер на глоба 987654321. Моля, платете глобата в рамките на 14 дни. Връзка за плащане: https://mvr-bggov.top/bg Отговорете с “1”, за да получите точките за нарушение и номера на глобата.“

Това е скам, който има за цел кражба на пари, лични данни (пароли, банкови сметки) или друга информация.

От „Ние, потребителите“ напомнят на гражданите да не следват връзки в подобни съобщения и да не въвеждат никакви свои данни в съмнителни платформи, а да разчитат единствено на официална информация по легитимните канали за комуникация с институциите.

Когато КАТ известява собствениците на автомобили за издаден фиш, електронен фиш или наказателно постановление за нарушение на Закона за движението по пътищата чрез кратко текстово съобщение по телефона (SMS), то е озаглавено „МВР: Извършено нарушение МПС“ и съдържа информация за самото нарушение, номер на автомобила, с който то е извършено и размер на дължимата сума, добавят още от „Ние, потребителите“.

Другите установени пътища за уведомяване на нарушителите са електронна поща и Вайбър.

Заплащането на глобите може да се извърши чрез Портала за електронни административни услуги на МВР, терминално устройство ПОС в структура на МВР, мобилно терминално устройство ПОС в патрулен автомобил на “Пътна полиция”, Системата за сигурно електронно връчване на Министерството на електронното управление, Централния виртуален ПОС, в банка, пощенски запис, интернет банкиране, каси за парични преводи, КЕШ-терминали и чрез мобилни приложения.