Районна прокуратура – Благоевград организира практическо обучение за повишаване квалификацията на дежурните оперативни групи при разследване на транспортни престъпления

На 11.05.2026 г. (понеделник) от 14,00 часа в района на учебния полигон към Съюза на българските автомобилисти (СБА) – Благоевград, по инициатива на Районна прокуратура – Благоевград ще се проведе специализирано практическо обучение с участието на служители от състава на дежурните оперативни групи.

Обучението е насочено към усъвършенстване на професионалната подготовка и координацията между институциите при извършване на неотложни действия по разследване на престъпления по транспорта, включително при пътнотранспортни произшествия с тежки последици. Акцент в програмата ще бъдат действията по първоначалния оглед на местопроизшествие, обезпечаването и събирането на доказателства, както и организацията на процесуално-следствените действия в условия, максимално близки до реалната практика.

Предвидено е посещение на местопроизшествия и демонстрация на действия по разследването, с фокус върху добрите практики, взаимодействието между отделните компетентни органи и повишаването на ефективността при разкриване и документиране на този вид престъпления.

В обучението ще се включат утвърдени професионалисти в областта на разследването на пътнотранспортни произшествия, сред които са представители на Европейски център за транспортни политики. Те ще споделят своя практически опит, експертни знания и методически насоки, свързани с работата на терен.

Инициативата е част от усилията на Районна прокуратура – Благоевград за повишаване качеството на разследванията, укрепване на междуинституционалното сътрудничество и гарантиране на по-ефективно противодействие на престъпленията по транспорта.