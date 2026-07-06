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Назначено е ново ръководство на „Български ВиК холдинг“

By Екип Blagoevgrad.EU
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Ново ръководство ще управлява „Български ВиК холдинг“ ЕАД до провеждане на конкурс. Променена е и структурата на управление на държавната компания. Вместо от Управителен и Надзорен съвет както досега, тя ще се ръководи от Съвет на директорите.

За изпълнителен директор на холдинговото дружество е назначен Венелин Шъков. Завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия, където придобива квалификацията строителен инженер с магистърска степен „Водоснабдяване и канализация“. Инж. Шъков има над 20-годишен професионален опит в проектирането на инфраструктурни обекти и управлението на инвестиционни проекти в сферата на ВиК системите. Участвал е в проектирането и реализацията на редица инвестиционни проекти, свързани с ВиК, Пожарна безопасност, План за безопасност и здраве, Проект за управление на строителни отпадъци и други. От 2017 година до момента е бил главен експерт и началник на отдел в Направление „Архитектура и градоустройство“ към Столична община, където е отговарял за управлението и развитието на инфраструктурни обекти в частта водоснабдяване и канализация.

В Съвета на директорите на „Български ВиК холдинг“ ЕАД влизат още Любомир Бонев, Манол Генов, Пламен Манолов и Явор Стойчев.

Председател на Съвета на директорите става Пламен Манолов, който е юрист с магистърска степен от Университета за национално и световно стопанство. Изпълнителен директор е на Национална спортна база ЕАД в периода 2014 – 2022 г. Работил е на различни позиции в банковата сфера и като юрисконсулт. Бил е председател на Съвета на директорите на „Академика 2011“ ЕАД и изпълнителен директор на „Софийска компания за строителство и развитие“ АД.

Д-р инж. Любомир Бонев е магистър по специалността „Технология и управление на строителството“ от ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. В същото учебно заведение е придобил бакалавърска степен по специалността „Строителство на сгради и съоръжения“. До момента е асистент в катедра „Технология“ към строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“, гр. София. бил е изпълнителен директор и председател на борда на директорите на „Индустриална и логистична зона – Перник“ АД. В частния сектор е работил в областта на проектирането, строителството и инженеринга, както и на строителния надзор. Бил е народен представител в 44-то Народно събрание.

Манол Генов има следдипломна квалификация по специалността „Организация и управление на бизнеса“ в Стопанска академия „Димитър Ценов“, Свищов. В периода януари 2025 г. – февруари 2026 г. е министър на околната среда и водите. Бил е народен представител, а преди това заместник-кмет на община Асеновград с ресор строителство и околна среда. Бил е управител на ВиК Пловдив. В дружеството е работил и като контрольор.

Явор Стойчев е адвокат с дългогодишна практика в областта на търговското право, данъчното облагане и строителството. Той е магистър по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива и втора магистърска степен по право на Европейския съюз. Завършил е и магистърската програма Master 2: Droit de la Construction Européenne в Université de Lorraine, Франция, както и магистърска програма по счетоводство, одит и корпоративен анализ в Университета по застраховане и финанси. Понастоящем е докторант по финансово право в Югозападния университет „Неофит Рилски“.

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