Баба, дядо и едно от внучетата им се удавиха в Струма, издирването на другото дете продължава. Черният инцидент се е разиграл в късния следобед в петък по време на семеен пикник.

Инцидентът е станал вчера (3 юли) около 17:30 ч. в района на кюстендилското село Пастух, община Невестино. До момента са открити телата на възрастно семейство и на 11-годишно момиче, а мащабната акция по издирването на още едно дете продължи през цялата нощ и остава активна и в момента. Семейството от Дупница – баба, дядо и трите им внучета (на 6, 8 и 11 години), пристигнали в района, който е популярно място за къмпинг и риболов. Двете по-големи деца влезли във водата да плуват, но попаднали в опасен вир с дълбоки води и силно течение, което започнало да ги повлича.

Виждайки, че внуците им се давят, бабата и дядото незабавно скочили в реката в отчаян опит да ги спасят. Силното водно течение обаче се оказало фатално и за двамата възрастни. Най-малкото дете – 6-годишно момченце, което е останало на брега и не е влизало във водата, успяло да изтича до близкото шосе в състояние на шок. Там то спряло преминаващ автомобил и така бил подаден сигналът на телефон 112. Екипите на полицията и пожарната реагирали незабавно. Още в първите часове на акцията бяха локализирани и извадени телата на двамата възрастни. По-късно вечерта, на около 150 метра надолу по течението от мястото на инцидента, беше открито и тялото на 11-годишното момиче. Към момента втората операция по претърсването на реката за другото дете (8-годишно момче) продължава без прекъсване.

В нея са мобилизирани екипи на МВР, пожарникари и спасители от Кюстендил и региона, специализиран екип от дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община, оборудван с моторна лодка, сонари и термокамери, както и местни доброволци, рибари и жители на околните села.

От общинските администрации по поречието на реката, включително община Бобошево, отправиха официален и спешен призив към всички граждани, намиращи се в близост до Струма по течението след село Пастух, да наблюдават реката непрекъснато и да сигнализират незабавно при забелязване на каквото и да е в нея. Всички доброволци, участващи на терен, са призовани да бъдат изключително внимателни с оглед на опасните и дълбоки участъци на реката.