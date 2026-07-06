Евакуираха Съдебната палата в Благоевград заради сигнал за бомба

Анонимен сигнал за поставено взривно устройство вдигна на крак полицията в Благоевград и парализира работата на магистратите в областния център днес.

Сигналът е подаден в сутрешните часове, което е наложило незабавна реакция от страна на органите на реда. Сградата на Съдебната палата е напълно евакуирана в рамките на минути. Всички съдии, прокурори, съдебни служители и граждани, намиращи се в обекта, са изведени на безопасно разстояние и изчакват пред сградата.

Районът около съда е отцепен от екипи на МВР, които в момента извършват щателна проверка на всички етажи и кабинети.

Благоевград не е единственият град, засегнат от атаката. Днешният ден започна с масирана вълна от фалшиви сигнали за бомби, насочени срещу съдебната система в България. Почти по едно и също време бяха затворени съдебните палати в Бургас, Варна, Смолян, Плевен и Велико Търново,