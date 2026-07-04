Около 67 000 възрастни и хора с увреждания ще продължат да получават топъл обяд и през 2027 г.

Около 67 000 самотно живеещи възрастни и хора с увреждания ще продължат да получават безплатен топъл обяд и през 2027 г. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на днешния парламентарен контрол.

Министерството на труда и социалната политика вече осигури допълнителен ресурс за мярката по Програма „Храни и основно материално подпомагане“ до юли 2027 г. Министър Ефремова пое ангажимент предоставянето на топъл обяд да бъде удължено до края на 2027 г., когато изтича настоящият програмен период на програмите, съфинансирани с евросредства.

Наталия Ефремова добави, че от 1 август 2026 г. ще бъде увеличена и ставката за една порция топъл обяд – от 1,86 евро на 2,10 евро. Ръстът ще позволи да се компенсира инфлацията от последната индексация на сумата през юли 2024 г. и така да се запази качеството на храната.

Тя информира народните представители, че ще се увеличат и средствата, които се предоставят на общините за допълнителна подкрепа на подпомаганите с топъл обяд за преодоляване на социалната изолация и бедността в дългосрочен план. „Чрез нея потребителите могат да бъдат насочени към социално подпомагане, социални услуги, здравна помощ и други форми на подкрепа“, каза Наталия Ефремова.

Министърът на труда и социалната политика обясни, че 224-те общини, които предлагат топъл обяд към момента, поетапно подписват договорите си за удължаването на мярката. „Като работим заедно, правим много повече, за да могат нашите най-уязвими сънародници да чувстват подкрепата и грижата на държавата“, подчерта министър Ефремова и благодари на местните власти за доброто сътрудничество.