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Цветя, водосвет и отличия за празника на МВР в Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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В чест на професионалният празник на МВР – 5 юли на паметната плоча в двора на ОДМВР-Благоевград бяха поднесени цветя от старши комисар Илия Тупаров – директор на ОДМВР-Благоевград, комисар Николай Стоев – зам. директор на ОДМВР-Благоевград, комисар Боян Кондуров – директор на РДПБЗН-Благоевград и представители на Областна администрация – Благоевград, Окръжен съд – Благоевград, Окръжна прокуратура – Благоевград, Административен съд – Благоевград, Районен съд – Благоевград, Районна прокуратура – Благоевград и други институции. Празникът бе отбелязан и с водосвет за здраве от отец Антон Шавулев, а на тържествено събрание старши комисар Тупаров приветства служителите на МВР, като изрази своето дълбоко уважение към всеотдайната им работа и професионализъм, към усилието и постоянството, с които посрещат предизвикателствата и се грижат за спазването на обществения ред, както и опазването на живота и имуществото на хората.

По случай празника, за постигнати трайни резултати, безукорно поведение, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните си задължения, със заповед на министъра на вътрешните работи, с отличие „ПОЧЕТЕН ЗНАК“ на МВР – III степен бяха наградени старши инспектор Марин Марков от сектор „ПИП“ при ОДМВР-Благоевград и главен инспектор Светослав Николов – н-к на РУ-Сандански.

За безукорно поведение, постигнати трайни резултати в служебната работа и продължителна служба в МВР, със заповед на министъра на вътрешните работи, с отличие „ПОЧЕТЕН ЗНАК“ НА МВР – III СТЕПЕН бе награден Благо Милев – младши полицейски инспектор в РУ-Банско.

За постигнати високи резултати в служебната дейност, конкретен съществен принос при изпълнение на служебните си задължения, със заповед на министъра на вътрешните работи, с „КОЛЕКТИВНА ПАРИЧНА НАГРАДА“ са наградени 15 служители на ОДМВР-Благоевград.

За постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните задължения, със заповед на министъра на вътрешните работи, с отличие «ПИСМЕНА ПОХВАЛА» бяха наградени 4 служители на ОДМВР -Благоевград.

За постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните задължения, със заповед на главния секретар на МВР, с отличие «ПИСМЕНА ПОХВАЛА» бяха наградени 10 служители на ОДМВР-Благоевград.

За постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение на служебните задължения със заповед на директора на ОДМВР-Благоевград с отличие „ПИСМЕНА ПОХВАЛА“ – 75-ма служители.

По повод празника бе проведен и турнир по стрелба с пистолет, в който взеха участие служители на ОДМВР-Благоевград, Сектор „Специални тактически действия“ при ОДМВР-Благоевград, ГДБОП и Военно формирование 26400 – Благоевград.

Участието в състезанието бе отборно и индивидуално. При отборите на жените победител стана този на Военно формирование 26400, на второ място се класира отборът на ОДМВР-Благоевград, а на трето – отборът на 02 РУ-Благоевград. При отборите на мъжете първи се класира отборът на 01 РУ-Благоевград, втори бе отборът на Сектор „Специални тактически действия“ при ОДМВР-Благоевград /отбор 1/, а трети- отборът на 02 РУ-Благоевград.

При индивидуалното класиране при жените първото място бе спечелено от Радостина Демиревска от ОДМВР-Благоевград, второ място бе заето от Ирена Гълъбова от ВФ 26400, а трето – от Габриела Янева от ВФ 26400.

Победителите в състезанието бяха наградени с купи, медали и грамоти, които им бяха връчени лично от директора на ОДМВР-Благоевград старши комисар Илия Тупаров

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