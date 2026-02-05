Намаляват сигналите за нарушения при въвеждането на еврото в област Благоевград, а процесът протича организирано и спокойно

На проведеното днес заседание Областният координационен център отчет спад на сигналите за нарушения при въвеждането на еврото в област Благоевград. Институциите увериха областния управител Георги Динев, че към момента не са констатирани проблеми при прилагането на мерките.

От Община Благоевград съобщиха, че в дейността на общинските каси и при извършването на разплащанията се отчита положително развитие. В седмицата след 1 февруари се наблюдава значително облекчаване на работния процес за служителите, тъй като отпадна необходимостта от двойно броене на каси, работа с две валути и обработка на голямо количество монети. Разплащанията се извършват без затруднения, като гражданите се адаптират бързо към използването на еврото, а служителите на касите работят организирано в новите условия, допълниха от Общината.

От Община Струмяни информираха, че до момента не са постъпвали жалби за необосновано завишаване на цени или за проблеми при изплащането на пенсии. По информация на местната администрация цените на автобусните билети не са увеличавани, а столовете за изхранване на учениците работят при запазени условия. Кампанията по въвеждането на еврото на територията на общината протича спокойно и без затруднения за гражданите.

Директорът на ОДМВР-Благоевград ст. комисар Даниел Димитров отбеляза, че ОДМВР- Благоевград продължава да оказва активно съдействие, като поддържа засилено присъствие в пощенските станции, което намалява риска от измами и гарантира спокойствие за гражданите. Няма регистрирани случаи на въвеждане в обращение на фалшиви евро банкноти, каза ст. комисар Димитров.

От НАП в периода 26.01. до 03.02.2026 г. във връзка със закона за еврото са извършени общо 506 бр. проверки на територията на ОД София, от които 250 са на територията на област Благоевград. От тях 50 проверки са на хранителни магазини, където са изискани документи и предстои анализ, който да установи дали има реално повишение. Установените нарушения по закона за еврото в областта са 6, което очертава ясна тенденция към намаляване на подобни случаи, констатира г-н Мартин Асенов от ГД „Фискален контрол“ – ЦУ на НАП. Издадени са 2 наказателни постановления на обща стойност 3 000 евро.

Комисията за защита на потребителите също отчита значителен спад в броя на подадените жалби, като въпреки това контролната дейност на институцията продължава активно с цел недопускане на нарушения и защита на интересите на потребителите.

От Областна пощенска станция- Благоевград също информираха за намаляване на заявките за обмяна на банкноти в пощенските станции, като уточниха, че в по-отдалечените населени места и селата интересът към услугата остава, а обменът продължава да се извършва регулярно.

Георги Динев отчете, че координацията между контролните органи функционира нормално, а подадените сигнали се обработват своевременно, без да са установени практики, които да застрашават правилното прилагане на новата валута.