1300 спортни футболни екипа задържаха митнически служители при проверка на ГКПП Гюешево

1300 спортни футболни екипа за фенове задържаха митнически служители от ТД Митница София при проверка на ГКПП Гюешево. Стоките с пазарна стойност за около 100 000 евро са открити в товарен автомобил, идващ от Турция и влязал в ЕС през Гърция. Съгласно превозните документи на легалната стока, фалшвите артикули е трябвало да бъдат доставени в Република Северна Македония.

На 29.04.2026 г. дежурните митнически служители селектират и извършват проверка на излизащ от страната товарен автомобил, пътуващ от Турция през Гърция и България към Република Северна Македония. Наред с декларираната стока, в товарния отсек са установени и 1377 спортни комплекта и футболни тениски с щампи на известни играчи и отбори.

Стоките са задържани поради възникнали основателни съмнения, че стоките нарушават Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на правата върху интелектуалната собственост. Предстои ТД Митница София да уведоми притежалите на съответните търговски марки.

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

