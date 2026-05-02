Общински съвет – Благоевград одобри началните цени за продажба на 135 общински земеделски имота

Общинските съветници на Благоевград приеха определените с експертни оценки начални пазарни цени на 135 общински земеделски имота. Те се намират в землищата на Благоевград и на селата Бело поле, Бистрица, Българчево, Дъбрава, Еленово, Логодаж, Селище, Бучино, Лисия, Изгрев, Рилци, Дренково, Зелен дол, Лешко, Марулево, Обел и Покровник.

Продажбата чрез публични търгове беше одобрена на сесията на местния парламент през февруари т.г. Това стана възможно след падане в края на декември 2025 г. на 10 г. мораториум за извършването с тях на търговски сделки. За включените в списъка за продажба имоти няма образувани производства за възстановяване на собственост и реституционни претенции.

Предстои поетапно обявяване на публични търгове от администрацията, които ще бъдат надлежно разгласени, за да може да се осигури широко участие от всички заинтересувани лица. Списъкът с имотите и началните цени ще бъде публикуван на сайта на Общината след влизане в сила на решението на ОбС.