19 200 къса контрабандни бездимни тютюневи изделия задържаха митнически служители на МП Гюешево при проверка на влизащ в страната автобус. Това е втори случай само за последната седмица, при който митническите служители задържат тютюневи изделия в района на ГКПП Гюешево.

На 03.05.2026 г., привечер, на пункта пристига автобус, пътуващ от Косово до Република Турция. Превозното средство е отклонено за митническа проверка, при която митническите инспектори от ТД Митница София откриват в кухина зад резервоара на автобуса 960 кутии или общо 19 200 къса бездимни стикове за пушене, всички без български акцизен бандерол. Служител от екипажа на автобуса признал, че тютюневите изделия са негови. По случая е съставен акт по Закона за митниците, а вземанията по наказателното постановление са обезпечени.

Това е втори случай за последните няколко дни на задържани тютюневи изделия на ГКПП Гюешево. В края на април митнически служители на Митнически пункт Гюешево задържаха и контрабандни 10 000 къса (500 кутии) нагреваеми тютюневи изделия и 52 електронни цигари при проверка на автобус, този път в автобус, пътуващ по маршрут от Северна Македония през България за Турция.

Проверките, основани на рисков анализ продължават координирано, както на ГКПП Гюешево, така и на всички други пунктове, въпреки натовареният трафик от леки и товарни автомобили по време на празничните дни през май.