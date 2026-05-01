ОДМВР-Благоевград с мерки за сигурност по време на предстоящите празнични и почивни дни през месец май

С оглед очаквания голям пътникопоток по време на предстоящите празнични и поредица от почивни дни през месец май, от ОДМВР-Благоевград са предприети всички необходими мерки за осигуряване на безопасността на движението и неговото подпомагане. Те бяха оповестени пред местни журналисти от старши инспектор Георги Бучков н-к група „Организация на движението, пътен контрол и превантивна дейност“ в сектор „Пътна полиция“, който подчерта, че от полицейските служители ще се осъществява засилен контрол по главен път Е – 79, АМ „Струма“ и път ІІ- 19, като ще се провеждат специализирани полицейски операции за установяване на неправоспособни водачи, както и такива, които шофират след употреба на алкохол, наркотици, а също и с превишена скорост. Автопатрулите ще подпомагат и регулират движението при задръствания, ще се осъществява и превантивен контрол към участниците в движението и ще се активизира контрола по спазване на скоростния режим с мобилните системи от оборудвани с тях автомобили на “Пътна полиция”.

Старши инспектор Бучков съобщи, че по време на Великденските празници и поредицата от почивни дни, от служителите на ОДМВР-Благоевград са установени 14 водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол и 11 – неправоспособни водачи. Той апелира за стриктно спазване на ЗДвП и указанията давани от контролните органи, както и спокойствие и толерантност от всички участници в движението.