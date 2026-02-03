Над 75% от левовете вече са изтеглени от обращение

Eдинственото законно разплащателно средство в страната ни вече е само евро. В БНБ безсрочно и неограничено се обменят левове. Всеки гражданин, който има левове в наличност, има възможност да ги смени.

Двойното обозначение на цените ще е до 8 август т.г.

Към 31.01. над 75% от левовете са изтеглени от обращение. Процесът върви с много добри темпове.

Няма проблеми с наличието на еврови банкноти и монети.

Това съобщи Председателят на Координационният съвет за еврото Владимир Иванов, предаде БГНЕС.

Извършени са множество проверки, свързани основно с необосновано увеличение на цените, както и за неправилно превалутиране. НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро, уточни Иванов.

За седмица са регистрирани 12 случая на опити за плащане с фалшиви банкноти, сред които дори имало реквизитни, допълни председателят на Съвета.