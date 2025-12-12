На 13 и 14 декември шофьорите да се движат с повишено внимание в участък от АМ „Струма“ в област Благоевград

От 8 ч. на 13 декември /събота/ до 18 ч. на 14 декември /неделя/, в участъка от АМ „Струма“ от 86-и до 102-и км в област Благоевград поетапно ще се изкърпва настилката в двете платна за движение. Трафикът ще се регулира с пътни знаци, а скоростта ще е ограничена до 90 км/ч. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и да следват внимателно пътната сигнализация.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение през зимните месеци.