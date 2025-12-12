Ученици и представители на институции обсъдиха темата за превенция на домашното насилие по инициатива на Районна прокуратура – Благоевград

Ден на отворените врати на тема „Домашно насилие, асоциално поведение“ се проведе в сградата на Районна прокуратура – Благоевград и Административен съд – Благоевград.

В съдебната зала и. ф. административен ръководител-районен прокурор на Районна прокуратура – Благоевград Елица Калпачка представи презентация, насочена към механизмите за защита на децата, ролята на институциите в случаите на домашно насилие и правната рамка, регламентираща отговорността на извършителите.

Участие взеха представители на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Общините Благоевград и Симитли, на Младежкия парламент – Благоевград, гимназисти от Благоевград – от ЕГ „Академик Людмил Стоянов“, ПМГ „Академик Сергей Корольов“ и ученици от Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ от с. Крупник, община Симитли.

Участниците в инициативата бяха запознати с правната регламентация при домашно насилие, видове насилие, техните причини и последици, механизмите за защита, включително ролята на институциите, правата на децата и значението на ранната превенция, способите за доказване на насилие, мерките за закрила и наказателната отговорност на извършителите.

В събитието се включиха около 40 деца, които проявиха активен интерес към поставените въпроси. Проведена беше оживена дискусия, в която участниците обсъдиха редица значими теми, свързани с проблемите на домашното насилие и поведението в риск.

Инициативата се проведе паралелно и в териториалните отделения към Районна прокуратура – Благоевград в Петрич, Сандански, Гоце Делчев и Разлог.

Събитията са част от усилията на Районна прокуратура – Благоевград за повишаване правната култура на младежите и за утвърждаване на ефективни механизми за превенция на насилието над деца и в семейството.