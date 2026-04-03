В област Благоевград няма регистрирани случаи на морбили, съобщи за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция доктор Калоян Калоянов. Той посочи, че към момента няма основания за тревога в региона, но ситуацията се следи внимателно. По думите му морбили не е сезонно заболяване и може да възникне по всяко време, когато има достатъчно голям брой неимунизирани хора. Той обясни още, че при поява на заразен, вирусът се разпространява изключително бързо сред неимунизираното население.

Специалистът подчерта, че заболяването може да протече тежко, особено при малки деца, като не са изключени и сериозни усложнения, включително с летален изход. Доктор Калоянов припомни и предишна епидемия в региона през 2008-2009 г., когато са били предприети извънредни мерки, включително работа на мобилни екипи за имунизация. Според него основната причина за разпространението на морбили остава липсата на имунизация. Пропускането на задължителните ваксини и контактът с болни или неимунизирани лица създават условия за възникване на огнища.

От РЗИ-Благоевград напомнят, че ваксината срещу морбили е част от задължителния имунизационен календар в България. Тя се поставя в ранна детска възраст и се прилага повторно по-късно, като при пропуски може да бъде наваксана както при деца, така и при възрастни, които не са преболедували.

Доктор Калоянов припомни симптомите – началото заболяването протича с оплаквания, наподобяващи грип, като висока температура, отпадналост и болки. След инкубационен период се появява характерният обрив, който е признак за навлизане в по-тежка фаза. Възможни са и сериозни усложнения, включително засягане на нервната система, като менингит и енцефалит.

От РЗИ призовават родителите да проверят имунизационния статус на децата си, особено преди постъпване в детски заведения и училища, като подчертават, че високият имунизационен обхват е ключов за ограничаване на разпространението на заболяването.

Болните от морбили към момента са 70, каза пред журналисти служебният здравен министър доц. Михаил Околийски. По думите му не се наблюдава тежко протичане на болестта. Всички, които са диагностицирани, са в лечебни заведения, за да се лекуват и за да се ограничат контактите им.