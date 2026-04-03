Благотворителна хоротека в подкрепа на 5-годишния Вани от Благоевград ще се проведе тази неделя

Благотворителна хоротека в подкрепа на 5-годишния Вани от Благоевград ще се проведе на 5 април – Цветница.

Началният час на благородната инициатива е 11:00 часа, а мястото е пл. „Македония“.

Събитието ще събере на едно място танцови състави и хора с големи сърца, които ще се хванат на голямо българско хоро в знак на съпричастност и надежда. В благотворителната хоротека участие ще вземат:

Dance studio „NBM“ с ръководител Николай Манчев
Танцов клуб „Пирински полъх“ с ръководител Жанета Сучева
Танцов клуб „Жива вода“ с ръководител Борислав Мутафчийски
ФК „Настроение“ с ръководител Венцислав Костадинов
ТК „Българска усмивка“ с ръководител Мария Богданова
ФТГ „Джумалия“ с ръководител Станислав Тренев
ГНХ „Айдара“ с ръководител Милен Димитров

В началото на март тази година малкият Вани бе диагностициран с остра лимфобластна левкемия.

Средствата за болничното лечение вече са събрани, но пред него и семейството му предстои дълъг период на лечение, престой в болница и много допълнителни разходи.

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

