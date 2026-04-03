Стартира разяснителна кампания за предстоящите избори на 19 април

Стартира разяснителна кампания за машинно гласуване във връзка с предстоящите избори за народни представители на 19 април 2026 г.

Устройство с демо версия за електронно машинно гласуване е поставено на партера на Община Благоевград и е достъпно за всички граждани. Чрез него жителите на Благоевград могат да се запознаят със стъпките за упражняване на правото си на вот с машина.

Специализираното устройство за електронно машинно гласуване с демо версия, ще бъде на разположение до 9 април 2026 г., всеки работен ден от 08:30 до 17:30 часа. При необходимост служители от общинска администрация оказват съдействие на място.

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да напуснат дома си и да упражнят избирателното си право в изборното помещение, имат възможност да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия. Това може да стане писмено, чрез упълномощено лице, по пощата, по факс или по електронен път на e-mail: grao@blagoevgrad.bg

Крайният срок за подаване на заявления е 4 април 2026 г. При необходимост, заявления могат да се подават и до 13 април 2026 г., при условие че има назначена подвижна секционна комисия и минимум 10 заявили избиратели.

Също до 4 април 2026 г. гражданите могат да подадат заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, ако той е различен от постоянния. Това може да стане на място в Община Благоевград и по населени места, както и електронно чрез сайта на ГД ГРАО. Гражданите, подали такова заявление, ще могат да проверят секцията, в която ще упражнят правото си на глас, в окончателните списъци след 7 април 2026 г.

Уведомяваме членовете на СИК в община Благоевград, че на 06.04.2026 г. от 18:00 ч. в зала „П. Яворов“ ще се проведе обучение от представители на РИК – Благоевград.