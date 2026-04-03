Разкрита е незаконна фабрика за производство на цигари в гр. Дупница

Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил се провеждат действия по разследване по образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 3, т. 3, вр. ал. 2, пр. 2 от НК – незаконно държане на тютюневи изделия без акцизен бандерол с цел разпространение.

При акция, проведена от ГД „Гранична полиция“ на 02.04.2026 г., на територията на гр. Дупница е била разкрита високотехнологична база за производство и съхранение на цигари без акцизен бандерол. Големи количества от незаконно произведената стока са били открити и в с. Кривина, област София.

Извършени са претърсвания и изземвания. Две лица са задържани по Закона за МВР.

Информацията за действията по разследването ще бъде предоставена на съвместен брифинг от Албена Разсолкова, районен прокурор – административен ръководител на Районна прокуратура – Кюстендил, и главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция“.

