Днес имен ден празнуват Снежана, Снежа и Снежина

Днес имен ден празнуват хората, носещи имената Снежана, Снежанка, Снежа, Снежка и Снежина

На 14 декември имен ден празнуват много българки със “снежни” имена. Имената, свързани със снега, ясно показват, че сме в сезона на зимата.

На тази дата празнуват своя професионален празник и всички ветеринари. Една любопитна и важна професия. Хората, които полагат огромни грижи както за животните по селата и във фермите, чиято цел е дават мляко, по-късно и месо, да бъдат яздени и да стават шампиони по конен спорт, така и за глезливите домашни любимци, чиято функция е просто да радват своите стопани.