На 6 април движението в 5 км участък на път I-1 в района на с. Крупник поетапно ще е в една лента за ремонт на асфалтовата настилка

В понеделник – 6 април, в периода между 8 ч. и 14 ч. движението в 5 километров участък на път I-1 Благоевград – Кресна в района на с. Крупник /от 380-и до 385-и км/ ще се осъществява двупосочно в една лента чрез пропускане. Ограничението в отсечката по първокласния път ще е поетапно и се въвежда за частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Необходимо е водачите да бъдат внимателни и да следват временната организация за движение и указанията на сигналистите.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но изпълнението на предвидените дейности е необходимо, за да се повиши безопасността на движение. Апелираме всички да се движат с повишено внимание, да следват стриктно поставената пътна сигнализация, да спазват дистанция и да не предприемат рискови изпреварвания, застрашаващи безопасността на останалите пътуващи.

