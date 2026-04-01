Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

От полицейски служители на РУ-Сандански, на 31.03.2026 г. в ж.к. „Спартак“ в гр. Сандански, е проверено жилище, обитавано от 25-годишен мъж от града. В помещение в дома са открити около 0,31 грама сух канабис и метална мелница със следи от канабис по нея, а у 25-годишния – два плика, съдържащи общо около 70 грама сух канабис. Лицето е задържано със заповед за задържане до 24 часа и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава.

В обедните часове на 31.03.2026 г. в РУ-Разлог е получен сигнал за извършена кражба на два парфюма от магазин за козметика в гр. Разлог. От органите на реда са предприети незабавни действия, в резултат на които е задържан 35-годишният извършител от с. Гурмазово, обл. София, за който е установено, че е извършил и кражба на дрехи от друг магазин в града. По случая е образувано досъдебно производство.

Около 12:20 часа на 31.03.2026 г. на тел. 112 е получено съобщение за намерено мъртво куче в местността „Света Варвара“, землище на с. Елешница, общ. Разлог. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Точната причина за смъртта на животното е в процес на установяване.

На 31.03.2026 г. около 17:00 часа на пътя между гр. Петрич и с. Ново Делчево в района на пътния възел за АМ „Струма“, лек автомобил „Мицубиши Каризма“, управляван от 70-годишен мъж от с. Петрово е отнел предимството на товарен автомобил „Дачия Докер“ с 49-годишен водач от гр. Благоевград и е допуснал ПТП. С фрактура на гръдната кост е пострадала 65-годишна пътничка в лекия автомобил „Митсубиши“, която след извършен медицински преглед е освободена за домашно лечение. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол, които са отрицателни.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 31.03.2026 г. до 08:00 часа на 01.04.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 4 пожара.

С преки материални щети 1 пожара.

Без нанесени материални щети 3 пожара.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 1.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 31.03.2026 г. около 17:09 часа е получен сигнал за пожар в гр. Кресна. Погасен от 2 екип на РСПБЗН-Сандански. Щети: покривна конструкция. Вероятна причина: в процес на установяване.