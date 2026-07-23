ГКПП „Клепало“ трябва да бъде готов до края на 2029 г.

В Благоевград се проведе пресконференция за представяне на резултатите от приключилите екологични процедури по стратегическия проект „Изграждане на нов граничен контролно-пропускателен пункт „Струмяни – Берово“ (Клепало) между България и Република Северна Македония“, който се изпълнява по Програма Интеррег VI-A ИПП България – Северна Македония 2021–2027.

В събитието участваха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов, главният секретар на Агенция „Митници“ Стоян Христов, кметът на община Струмяни Емил Илиев, представители на държавни институции, партньорски организации и медиите.

Заместник-министър Десислава Георгиева подчерта, че проектът е сред стратегическите инвестиции по програмата и ще допринесе за по-добрата свързаност, развитието на бизнеса и туризма в региона. По думите ѝ успешното приключване на екологичните процедури е ключова стъпка към реалното изграждане на новия граничен пункт. Зам.-министър Георгиева напомни, че одобрените екологичните процедури за пункта дават „зелена светлина“ за строителство на съоръженията на граничното съоръжение, свързаната с него инфраструктура и довеждащия път III-1008 от Струмяни до границата, с възложители Областна администрация Благоевград и Агенция „Пътна инфраструктура“. Одобрен е Вариант 1 за трасето, който предвижда по-кратко преминаване, по-малък обем строителни дейности и ограничено въздействие върху околната среда, съгласно изискванията за опазване на природата в защитената зона „Кресна – Илинденци“ от мрежата Натура 2000, в която попада част от обекта.

Областният управител Васил Трендафилов отбеляза, че положителното решение по ОВОС бележи успешното приключване на един от най-важните подготвителни етапи на проекта. Той акцентира върху значението на бъдещия ГКПП за транспортната свързаност, икономическото развитие и трансграничното сътрудничество между България и Република Северна Македония, като благодари на всички институции и експерти, участвали в процеса, и изрази увереност, че доброто сътрудничество, взаимната подкрепа и професионалният диалог ще продължат и в следващите етапи от реализацията на проекта.

Кметът на община Струмяни Емил Илиев определи проекта като дългогодишен приоритет за региона и изрази увереност, че след приключването на екологичните процедури предстои реалното изпълнение на следващите етапи до окончателното изграждане на пункта.

По време на пресконференцията беше представена информация за извършените екологични оценки, проведените консултации и обществени обсъждания, както и за положителното решение на министъра на околната среда и водите. Представени бяха и следващите стъпки по проекта – инвестиционно проектиране, издаване на разрешение за строеж и реализиране на строително-монтажните дейности, които са планирани до края на 2029 г.