Три пъти по-малко горски пожари през 2026 година, но рискът остава висок

Три пъти по-малко горски пожари през 2026 г., но рискът остава висок.

Това стана ясно по време на брифинг на Югозападното държавно предприятие с участието на представители на всички институции, ангажирани с превенцията и гасенето на горски пожари.

От началото на годината до 21 юли на територията на ЮЗДП са регистрирани 22 горски пожара, засегнали 408 декара. За същия период на миналата година пожарите са били 66, а опожарените площи – 3557 декара.

Представителите на ЮЗДП, РДПБЗН – Благоевград, Областна администрация, РДГ – Благоевград и Община Благоевград бяха единодушни, че когато институциите работят в синхрон, резултатите са видими. Добрата координация и бързата реакция са основните фактори за ограничаване на щетите.

Въпреки положителните данни, пожароопасният сезон тепърва навлиза в най-критичната си фаза. Над 80% от горските пожари възникват извън горските територии вследствие на човешка небрежност и впоследствие се разпространяват към горите.