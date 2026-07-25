От 28 до 30 юли временно ще се променя организацията на движението по участъци от АМ „Струма“

През следващата седмица – от 28 до 30 юли, за времето от 8 ч. до 15 ч., за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по АМ „Струма“ в посока София.

На 28 юли (вторник) дейностите ще се извършват при 76-и км, на 29 юли (сряда) – при 71-ви км, а на 30 юли (четвъртък) – при 69-и и 65-и км. В тези участъци трафикът ще се осъществява с повишено внимание в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.