Над 800 000 лева обезщетение: Община Благоевград трябва да плати за трагичната смърт на мъж, подгонен от глутница кучета

Върховният съд сложи край на петгодишна съдебна драма с окончателно решение срещу Община Благоевград. Местната администрация бе принудена да изплати рекордните близо 400 000 евро (над 800 000 лева с начислените лихви и разноски) на семейството на 44-годишния Красимир А., починал след тежък инцидент, причинен от агресивни бездомни кучета, съобщават от Struma.com.

Случаят датира от края на 2019 г. В навечерието на коледните празници Красимир — който от години живее и работи в чужбина със съпругата и двете си деца — се прибира в родната си къща в Благоевград. На прибиране към дома си в района на подземния паркинг срещу комплекс „Ален мак“, той е пресрещнат от глутница бездомни животни.

След проявена агресия от едно от кучетата, мъжът прави опит да побягне, за да се спаси. При последвалата гонитба, поради денивелация на терена около Бизнесграда, Красимир пада фатално и получава тежка черепно-мозъчна травма. Въпреки двуседмичната борба на лекарите за живота му, той издъхва в болницата.

Правната битка, започната от почерненото семейство, премина през три съдебни инстанции и продължи над две години и половина. Въпреки че Община Благоевград ангажира столични адвокатски кантори за последната инстанция, магистратите бяха категорични — липсата на адекватен контрол върху популацията на бездомните животни носи пряка юридическа и финансова отговорност.

Присъденото обезщетение покрива неимуществените вреди за всеки от членовете на семейството, ведно със законовата лихва от момента на инцидента и натрупаните съдебни разноски.

— Когато става дума за загуба на човешки живот, съдът е безкомпромисен — коментира кметът на Благоевград Методи Байкушев. — Делото бе заведено в началото на моя мандат за събития отпреди управлението ми, но семейството потърси своите законни права и това е напълно разбираемо. Ангажирахме външни адвокати, за да защитим общинския интерес, но съдът реши друго.

Байкушев допълни, че към днешна дата общинският приют е затегнал контрола и броят на бездомните кучета по улиците е сведен до минимум, но финансовият удар върху местния бюджет остава факт.

Казусът създава сериозен прецедент за общинските администрации в цялата страна. Загубеното дело изпраща ясен сигнал към местната власт — неглижирането на контрола върху бездомните животни вече не е просто организационен пропуск, а потенциален финансов колапс с цена, платена от джоба на данъкоплатците.

*снимка: Blagoevgrad.eu, архив