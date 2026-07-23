От 27 юли до 1 август 2026 г. Благоевград ще бъде домакин на квалификацията за Европейското първенство по бейзбол за мъже – Група Б. Официалното откриване на шампионата ще се състои на 27 юли от 17:00 часа на бейзболния стадион „Портър парк“.

В надпреварата ще участват националните отбори на България, Сърбия, Румъния, Финландия, Словения и Унгария, които ще се борят за класиране на Европейското първенство.

Състезанията ще се проведат на стадион „Портър парк“ в Благоевград – единственото спортно съоръжение в България и Югоизточна Европа, което отговаря на изискванията за провеждане на международни бейзболни състезания от подобен ранг.

Клубът „Бизоните“ е 22-кратен шампион на България, многократен носител на Купата на България и редовен участник в европейските клубни турнири.