Как модерната мека мебел ще допринесе за уюта в дневната?

Във всички жилища и а мебели, които играят ключова роля за комфорта на цялото семейство, и е от огромно значение да бъдат избирани внимателно. Понеже дневната е мястото, в което прекарвате най-много време, тук посрещате и гости, е задължително обзавеждането да е елегантно, модерно и качествено. Днес ще се фокусираме върху актуалната холна мека мебел, която определено е акцентът в интериора. Имате възможност да купите диван в най-различен размер, дизайн и цветове. Освен това от мебели АРЕНА препоръчват и изисканите холови гарнитури, защото създават редица удобства и са невероятно стилни.

Как съвременната мека мебел ще промени обстановката в хола?

Меката мебел е онзи елемент от обзавеждането на дома, който ви позволява действително да се отпуснете и да релаксирате в свободното си време. Настанени удобно върху дивана бихте могли да се насладите на комфорт, дори да подремнете или да гледате любимото си предаване по телевизията. Много е важно диванът да е удобен и качествено изработен, с приятна на допир тапицерия. Ако искате да промените интериора на хола, препоръчваме да изберете съвременен артикул, който впечатлява и привлича вниманието. Лесно ще внесете обновление, ако заложите на модел с открояващ се и по-ярък цвят.

Имате опция да изберете жълт, зелен, червен, или син диван. Той няма как да не се превърне във фокусен център. Всеки цвят носи различно настроение, така че лесно ще организирате интериор, който ви допада и ви прави по-щастливи. От друга страна бихте могли да заложите на натурални земни тонове като бежово, охра, светло сиво, създавайки спокойна и релаксираща атмосфера. Направете дневната модерна и в същото време достатъчно комфортна, за да ви е приятно щом се настаните.

Популярни продължават да бъдат правите модели, които лесно се адаптират във всякакъв вид помещения. Може да изберете, ъглов артикул, п-образен, канапе или дори цяла холна гарнитура. Важно е размерите на меката мебел да са внимателно съобразени със свободното пространство. Стаята ще изглежда великолепно, ако изделието е с точни размери нито прекалено голямо, нито прекалено малко.

Кои са най-практичните и предпочитани дивани?

Щом ви предстои да подновите меката мебел и да поръчате нещо наистина функционално, е възможно да изберете ъглов диван за хол. Този модел е най- предпочитан през последните години, заради своята адаптивност и множеството екстри, с които разполага. Ъгловите модели имат лежанка, на която може да се отпускате, за да релаксирате или просто да гледате телевизия по-комфортно настанени. Точно заради наличието на тази лежанка, когато ви дойдат гости ще имате повече места за настаняване, а това винаги е в плюс. Ъгловите дивани са предпочитани от потребителите заради своята адаптивност и възможността да се инсталират лесно в различни зони от стаята, като всеки път оформят приятен кът за почивка. Те също разполагат с разтегателен механизъм и се превръщат в удобна спалня при необходимост.

Критерии за избор на нова мека мебел

Това може да се каже, че е една от най-важните покупки, свързани с обзавеждането на жилището. В случая очаквате наистина много, затова и изборът трябва да бъде прецизен. Днес експертите от магазин за мебели АРЕНА ще ви предложат няколко основни критерия при търсене на ново обзавеждане за всекидневната:

най-важното е размерът да е подходящ – може да измерите зоната, в която искате да инсталирате новата мека мебел и спрямо тези параметри да търсите подходящ модел;

дизайнът и формата на меката мебел до голяма степен определят визията на интериора – дали ще вземете прав диван, ъглов или сет от няколко вида мека мебел ще повлияе върху интериора и атмосферата. Помислете за вида и цвета на тапицерията, защото ще използвате артикула дълго и е хубаво да продължи да ви харесва;

важно е новият диван да има допълнителни удобства и да е функционален – ъгловите модели с лежанка, диваните с релакс механизми или тези с разтегателен механизъм са най-удачният избор за модерното домакинство. Ще имате удобства и ще може да използвате меката мебел като зона за сън и почивка;

задължително е цената да не надвишава вашия бюджет – определете сума, която сте склонни да отделите за покупката и разглеждайте модели в този ценови диапазон.

Ако следвате препоръките няма опасност да допуснете грешка при избора на модерно обзавеждане за хола.

Кога е добра идея да вземем холова гарнитура?

При избора на стилно обзавеждане за жилището няма как да пропуснем познатите на всички луксозни холови гарнитури за хол. Този вид обзавеждане най-често привлича вниманието на хората, които разполагат с големи апартаменти. Необходимо е повече пространство, за да се разпределят отделните модули включени в холовата гарнитура. Много често подобни комбинации включват един голям триместен диван, един по-малък двуместен, както и едно или две кресла.

Съчетанията могат да бъдат много различни, но важното е, че получавате удобна холова гарнитура, която изцяло променя обстановката в помещението. Местата за сядане са повече и при желание лесно ще размествате елементите, така че периодично да си създавате обновление без да купувате нови мебели. Възможностите, които дава холовата гарнитура, са действително многобройни. Също така не бива да пропускаме и факта, че именно холовата гарнитура ще запълни великолепно едно по-голямо пространство и ще го направи уютно.