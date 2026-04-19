Изборният ден в област Благоевград започна в спокойна обстановка

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната

безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Гражданите

могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното

протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР на

денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori@mvr.bg, както и на

откритите в ОДМВР-Благоевград денонощни телефонни линии: 073/867 323, 073/867

566 и 073/867 434 и e-mail: odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg.

Звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще работят в

днешния ден от 08:30 до 19:00 часа. Те ще издават удостоверения ( за изгубени

/откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед

упражняваните права на гражданите. Припомняме, че в изборното помещение не се

допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на

гражданите. Забранява се ползването на телефони, фотоапарати или друга

възпроизвеждаща техника с цел заснемане начина на гласуване. Служителите на

Министерство на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато

това е необходимо и има съответното решение на избирателната комисия.