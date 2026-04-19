Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната
безопасност и осигуряването на спокойно протичане на изборния ден. Гражданите
могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното
протичане на изборния процес и са съотносими към действията на МВР на
денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и e-mail: izbori@mvr.bg, както и на
откритите в ОДМВР-Благоевград денонощни телефонни линии: 073/867 323, 073/867
566 и 073/867 434 и e-mail: odc.blagoevgrad@mvr.bg и blagoevgrad@mvr.bg.
Звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Благоевград ще работят в
днешния ден от 08:30 до 19:00 часа. Те ще издават удостоверения ( за изгубени
/откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед
упражняваните права на гражданите. Припомняме, че в изборното помещение не се
допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на
гражданите. Забранява се ползването на телефони, фотоапарати или друга
възпроизвеждаща техника с цел заснемане начина на гласуване. Служителите на
Министерство на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато
това е необходимо и има съответното решение на избирателната комисия.
Изборният ден в област Благоевград започна в спокойна обстановка
