Часове преди вота: Смениха близо 400 членове на СИК-ове в Благоевград

Изборният ден в Благоевградска област започна с безпрецедентен брой смени в съставите на Секционните избирателни комисии (СИК). По данни на Районната избирателна комисия (РИК), само за последното денонощие са извършени над 400 рокади, като процесът е продължил и в ранните часове на днешния ден.

В 7:00 часа сутринта, при официалното отваряне на изборните секции, десетки членове на комисии не са се явили на работните си места. Това наложи спешната намеса на РИК-Благоевград, която трябваше да одобрява нови назначения буквално „в дванадесетия час“. Около 20 души са били заменени в самия старт на изборния ден, за да се осигури необходимият кворум и да не се възпрепятства правото на глас на гражданите.

Официалните мотиви за неявяването на стотици членове варират от внезапни здравословни проблеми до „непредвидени лични ангажименти“. Според експерти обаче, масовите смени в последния момент често са резултат от вътрешнопартийна тактика. Политическите сили подменят първоначално подадените имена с по-опитни кадри или правят рокади в зависимост от вътрешната си организация за деня на вота.

Макар всички 566 секции в областта да започнаха работа навреме, масовото текучество на кадри буди сериозни притеснения. Основният проблем е, че голяма част от новоназначените членове не са преминали през методическите обучения за работа с изборните книжа и машините за гласуване.

„Опасенията ни са свързани най-вече с края на изборния ден. Необучените членове по-често допускат технически грешки при попълването на протоколите, което може да забави обработката на резултатите в РИК“, коментират от изборната администрация.

Към този час всички Секционни избирателни комисии в областта са в пълен състав и работят нормално. Въпреки сутрешния хаос със смените, изборният процес протича без прекъсвания, а в местата с най-голямо текучество – Благоевград, Сандански и Петрич – са изпратени допълнителни указания за работа.

От РИК призовават всички новоназначени членове да следват стриктно методическите указания, за да се избегне напрежение при отчитането на гласовете след затварянето на урните в 20:00 часа.