Днес е ден за размисъл, забранява се предизборната агитация

By Екип Blagoevgrad.EU
Днес е ден за размисъл. Според Изборния кодекс не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

На социологическите агенции се забранява да оповестяват допитвания до общественото мнение по повод изборите под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната. Резултатите от социологическите проучвания се оповестяват след 20:00 ч. на изборния ден.

В неделя гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., но не по-късно от 21:00 ч., когато пред секцията има негласували избиратели. За секциите извън страната гласуването започва в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., съответно 21:00 ч. местно време.

