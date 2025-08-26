НачалоАктуално
Цирк Рио гостува в гр. Благоевград!

By Новини Благоевград
Цирк Рио гостува в гр. Благоевград! Построен е в парк Македония!

Представления на 29-30-31 август, всяка вечер от 19.00 часа.

В програмата ще видите:
🇺🇦 Олег Сисун от Украйна, въздушен трапец и баланс на цилиндри
🇷🇺Клоуна Костя от Русия с класическа клоунада, както и най-малката циркова артистка в България Алекс, повелителката на животните Райа с дресури гълъби, понита, котки, кучета; носителката на Златен клоун Рени Захова и разбира се въздушната акробатика на артисти Константиновскии.

Билети можете да закупите на място, на касата на цирка.

Заповядайте!!

