НачалоАктуално
АктуалноОбщество

Православната църква почита паметта на Света мъченица Лидия

By Бояна Илиева
0
1176

На 23 март православната църква почита паметта на Света мъченица Лидия.

Света Лидия е първата християнка в Европа.

Според историците това не е истинското й име, а означава, че е лидийка, родом от Лидия. Bъпреки че кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат лидийци доста време след това.

Лидия била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Апостол Павел по време на мисията му в нейния град. Лидия приела Св. Апостол Павел да живее в дома й. Тя и цялото й семейство приели християнската вяра.

Лидия и Филит били християни и по тази причина били заловени и изправени пред императора на разпит. По време на разпита императорът не могъл да противоречи на мъдрите им отговори и ги изпратил в Илирия на съд при военачалника Амфилохий. Там ги измъчвали, а след това ги затворили в тъмница. През нощта им се явил ангел, за да им вдъхне смелост.

На другия ден ги измъчвали, като ги потопили в котел, пълен с масло и сяра. Но когато ги потопили, те останали цели и невредими. Посраменият император си тръгнал, а мъчениците започнали да се молят и да благодарят на Бога. След това починали.

Имен ден празнуват, всички, които носят името Лидия, Лида, Лидка.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: