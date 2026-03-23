На 23 март православната църква почита паметта на Света мъченица Лидия.

Света Лидия е първата християнка в Европа.

Според историците това не е истинското й име, а означава, че е лидийка, родом от Лидия. Bъпреки че кралството влиза в границите на персийската империя 323 г. пр.н.е., жителите му продължават да се наричат лидийци доста време след това.

Лидия била продавачка на багрени платове и слушала заедно с другите жени какво говори Св. Апостол Павел по време на мисията му в нейния град. Лидия приела Св. Апостол Павел да живее в дома й. Тя и цялото й семейство приели християнската вяра.

Лидия и Филит били християни и по тази причина били заловени и изправени пред императора на разпит. По време на разпита императорът не могъл да противоречи на мъдрите им отговори и ги изпратил в Илирия на съд при военачалника Амфилохий. Там ги измъчвали, а след това ги затворили в тъмница. През нощта им се явил ангел, за да им вдъхне смелост.

На другия ден ги измъчвали, като ги потопили в котел, пълен с масло и сяра. Но когато ги потопили, те останали цели и невредими. Посраменият император си тръгнал, а мъчениците започнали да се молят и да благодарят на Бога. След това починали.

Имен ден празнуват, всички, които носят името Лидия, Лида, Лидка.