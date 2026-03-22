ВиК дружествата в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД отбелязват

22 март – Световния ден на водата

Събитията, с които всяка пролет се отбелязва 22 март – Световният ден на водата се превръщат в традиция. По този начин водният сектор и ВиК отрасълът като част от него придобиват ежегодна трибуна, на която се отбелязват различни инициативи и се обменя професионален опит.

Честването на този ден е още една възможност за дискусии и поглед, които дават възможност за намиране на решения за преодоляване на предизвикателствата, които стоят пред нас не само като отговорни институции, но и като граждани на България, които искат да имат достъп до достатъчно питейна вода с добро качество и екологосъобразна услуга по отвеждане и пречистване на отпадъчните води, която опазва околната среда.

В цялата страна ВиК дружествата в състава на „Български ВиК холдинг“ ЕАД провеждат редица инициативи за привличане вниманието към важността на водата и на нейното опазване, което е ключов инструмент в борбата с глобалното затопляне.

Всяка година мотото на Световния ден на водата е различно. Тази година то е „Където водата тече и равенството расте“. От „Български ВиК холдинг“ ЕАД обръщаме внимание върху значението и опазването на водните ресурси като ключов фактор за качеството на живот в страната ни и приветстваме всяка инициатива на заинтересованите страни в сектор „Води“. Традиционно тази година ВиК операторите в цялата страна провеждат различни инициативи насочени към повишаване на обществената информираност и ангажираност по отношение на водата и нейното опазване като ресурс. Сред тях са организиране на конкурси на детски рисунки, които насърчават най-младите да изразят своето отношение към водата, образователни посещения на ученици и пречиствателни станции и други обекти от ВиК инфраструктурата, както и инициативи по засаждане на дръвчета, символизиращи връзката между водата и природата.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – гр. Бургас организира кампания с мото „Капка по капка“, защото всяка капка е живот! Екипът на ВиК Бургас организира посещение на ученици в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), ден на отворените врати в изпитателната лаборатория на ВиК дружеството, онлайн конкурс за деца от детските градини за послание, стих, песен, танц и кратка презентация. В чест на празника за служителите е организиран„СИН ДЕН“ – дрескод на работното място.

„Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД обяви конкурс за ученическа рисунка на тема „Водата е дар! Запази я!“. Тя е посветена на Световния ден на водата и като част от кампанията на ВиК дружеството за разумно използване на питейната вода, която стартира в Световния ден на водата – 22 март миналата година. Получиха се над 230 рисунки от 45 училища, 16 от които от областта. 5-членно жури вече избра най-добрите. Целта на конкурса е да привлече вниманието на децата и младите хора към значението на водата за живота и бъдещето на планетата. В конкурса участваха ученици от 1-ви до 12-ти клас, разпределени в три възрастови групи. Чрез своите рисунки, участниците представиха различни гледни точки към темата за водата – като източник на живот, като природно богатство, което трябва да се пази, и като символ на отговорността към природата. Най-активни бяха учениците от първите две възрастови категории – 1-ви до 4 – ти клас и 5 до 7-ми клас.

Награждаването и откриването на изложбата с наградените творби ще бъде на 23 март от 18 часа в Арт салона на радио Варна. Грамоти ще получат всички деца, изпратили рисунка, както и училищата с най-активно участие.

„Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД организираха ден на отворени врати на Централното управление на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД. Там посетителите имаха възможността да разгледат фотоизложба от фонда на Регионалния исторически музей – Добрич, която показва богатството от чешми в Добруджа.

Организира се и посещение на ученици от училище в града на Изпитвателната лаборатория към “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, където имаха възможност да се запознаят с дейността по вземането на проби от питейни, подземни и отпадъчни води и по извършването на изпитвания.

Проведе се и образователна викторина с ученици, посветена на значението на водата, опазването на водните ресурси и климатичните промени

Във връзка с отбелязването на Световен ден на водата – 22 март от страна на „В и К“ ООД – гр. Кърджали са организирани посещения на ученици в пречиствателната станция за питейни води (ПСПВ) „Енчец“, където те да се запознаят с дейността на дружеството и процесите по пречистване на питейните води.

Като стъпка към опазването на околната среда и връзката на дърветата с водата, служителите на ВиК дружеството ще засадят 30 дръвчета на територията на ПСПВ „Енчец“, ПСОВ „Кърджали“ и ПСОВ „Момчилград“.

„В и К“АД – гр. Ловеч чества 22 март като организира редица дейности и кампании, насочени към повишаване на екологичната култура и отговорното отношение към водните ресурси с образователни посещения и беседи за ученици, по време на които се повишава екологичната култура и информираността на им относно опазването на водите и околната среда. Те се запознават с процесите по пречистване на водата, значението на съоръженията за опазване на природата и принципите на устойчиво водопотребление, като получават грамоти „Млад Еколог“. ВиК Ловеч организира и множество публикации и дигитални инициативи – чрез сайта на дружеството и социалните мрежи и по този начин гражданите се информират за значението на водата и се популяризират добри практики.

В гр. Перник, екипите на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Перник още на 13 март организираха посещение на ученици от 5 и 6 клас от едно от големите училища в Перник до язовир „Студена“ – язовирната стена и пречиствателната станция за питейни води към него. На 20 и 23 март са организирани два открити урока в СОУ “Иван Рилски” в гр. Перник с ученици от IV, V и VI клас. Целта е децата да научат повече за качеството на водата, за пътя ѝ от язовира до чешмата.

По повод Световния ден на водата, на 20 март 2026 г. „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД – гр. Плевен покани на среща студенти от Медицински университет (МУ) – Плевен на територията на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – с. Божурица. Младите хора се запознаха с основната роля на пречистването на отпадъчните води и важността на пречистването за опазване на водата, на природата и на здравето на хората, както и с пътя на водата от извора до ПСОВ и връщането ѝ обратно в природата – конкретно как работят съоръженията за пречистване на отпадъчните води. Изнесена беше беседа за опазване, разумно ползване и пестене на водата, какво не бива да се изхвърля в канализацията и отговорността на всеки за опазване на природните ресурси. Студентите от МУ-Плевен се запознаха и с работата на специалистите от лабораториите за питейни и отпадъчни води.

Накрая младите хора засадиха дръвчета на територията на пречиствателна станция за отпадни води, които поляха с вече пречистена вода от станцията.

Постоянен приоритет в политиката н ВиК дружеството остават и образователните инициативи за подрастващите потребители. Целта е от ученическа възраст да започне формирането на навици как водата да се пази, ползва разумно, да се пести и да не се пилее. Като част от отбелязването на Световния ден на водата в основните училища на всички общински центрове в област Плевен беше изпратена презентация на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен за пътя на водата от извора през отвеждането, пречистването и връщането обратно в природата.

“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян изпрати покана до учебните заведения в града в периода от 19 до 25 март, който желае да посети помпена станция “Райково”, за да се запознае с пътя на водата до домовете. ВиК операторът раздава информационни материали „Водата е живот! Пазете я за бъдещето!“.

Фокус на тазгодишните инициативи на ВиК дружеството в гр. Стара Загора по случай Световния ден на водата, е село Ракитница, което е единственото населено място, където през лятото има режим. „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Стара Загора полага големи усилия за преодоляването на проблема. Бяха засадени дръвчета около река Сазлийка, която е около село Ракитница.

Планиран е и конкурс за деца на служители от ВиК дружеството с фотографии на тема: „Водата е нашето богатство“. Целта е децата да разберат колко е важно да я пазим и пестим.

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Хасково с мото „По пътя на водата“. Паралелки ученици от 11 клас с профилирано обучение по химия и биология първо посетиха една от вододайните зони, където получиха информация за зоната, видяха кладенец, помпена станция. В област Хасково има четири вододайни зони и над 70 кладенеца. Учениците имаха възможността да разгледат водонапорна кула-резервоар, от където водата тръгва към част от града. В края на деня посетиха пречиствателна станция за отпадъчни води, където наблюдаваха процесите по пречистването на водата.

В чест на Световния ден на водата, служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив и служители на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Шумен засадиха в пречиствателните и помпени станции на територията на ВиК дружествата.

По повод 22 март и тази година „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Ямбол с подкрепата на Асоциацията по ВиК Ямбол организира конкурс за рисунка, фотография и есе . Темата е “Уязвимата стихия” и така прикани децата и младежите да погледнат на водата не само като природна сила, но и като огледало на човешката отговорност. На 20 март отличените деца бяха наградени. Откри се изложба с част от творбите.

Всички тези дейности допринасят за изграждането на дългосрочна култура и отговорност към околната среда. Водата е ресурс, от който всички зависим и нейното опазване изисква общи усилия и споделен ангажимент. Нека на този ден заедно превърнем грижата за водата в ежедневен избор и инвестиция за по-добро бъдеще.